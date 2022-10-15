Врач предупредила об опасности согревания алкоголем на морозе Врач Чернышова: согревание алкоголем на морозе приводит к переохлаждению

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Согревание алкоголем на свежем воздухе в морозную погоду чревато плохими последствиями, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Надежда Чернышова. Она объяснила, что после распития одной рюмки крепкого спиртного происходит расширение сосудов, но из-за резкого усиления теплоотдачи часто происходит переохлаждение и обморожение.

Если человек долго пребывает на открытом воздухе и предполагает, что еще какое-то время будет там находиться, и он решает согреться изнутри, выпить рюмку крепкого алкоголя, то спиртное заставляет сосуды расширяться и кратковременно к коже приливает кровь. Кожа согревается, розовеет, и человек чувствует себя лучше, но, к сожалению, из-за этого резко усиливается теплоотдача. Человек перестает сохранять тепло, что может привести к тяжелому переохлаждению и обморожению, — сказала Чернышова.

Врач также напомнила о вреде употребления алкоголя при простуде. Несколько бокалов спиртного отвлекают организм от восстановления, так как приходится дополнительно обезвреживать поступивший спирт и выводить его. Алкоголь никак не способствует быстрому выздоровлению от простуды, подытожила Чернышова.

Главный нарколог Московской области Виталий Холдин ранее рассказал NEWS.ru о том, что многие думают, что алкоголем можно «залить» стресс и тревогу, чтобы забыть хоть на время о проблемах, но на самом деле спиртное вызывает обратный эффект, усиливая симптомы панического, депрессивного и других психических расстройств. Эксперт подчеркнул, что при регулярном злоупотреблении такими напитками снижается выработка определённых веществ мозгом, необходимых для хорошего психического здоровья.