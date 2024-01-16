Врач предупредила об опасности пробуждения по будильнику Врач Филева: пробуждение по будильнику может привести к инсульту

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Пробуждение по будильнику, если на нем установлена громкая или неприятная музыка, может привести к инсульту, предупредила врач Александра Филева. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что из-за неприятных звуков с утра начинает активнее вырабатываться кортизол. Это вызывает повышение артериального давления.

Неприятные трели хорошо пробуждают, но чрезмерно поднимают уровень кортизола — гормона стресса, который и так начинает усиленно вырабатываться с утра. Стресс от будильника приводит к тому, что у человека учащаются пульс и дыхание, повышается артериальное давление, усиливается нагрузка на сердце. Такие неприятные пробуждения в течение долгих лет увеличивают риск инсультов и инфарктов, — отметила врач.

Филева посоветовала ставить на будильник спокойные композиции. При этом лучше отдать предпочтение популярным мелодиям, а не звукам природы: на некоторых людей они действуют усыпляюще. Также стоит обратить внимание на световые будильники, которые имитируют рассвет. Они помогут плавно перейти от сна к бодрствованию. Врач добавила, что ни один из этих способов не сделает пробуждение легким, если человек страдает от недосыпа. Она напомнила, что взрослому человеку необходимо спать по семь-девять часов.

Психотерапевт Владимир Шкурко ранее посоветовал включать свет в комнате школьника сразу после пробуждения. По его словам, организм автоматически отказывается вставать, если за окном темно. Искусственный свет поможет быстрее адаптироваться.