Врач предупредила об опасности электронных сигарет Врач Гамбарян предупредила об опасности электронных сигарет

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Электронные сигареты

Меньший вред электронных сигарет по сравнению с обычными не доказан, а содержащийся в них никотин является синтетическим и очень токсичным, предупредила кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян в разговоре с Pravda.Ru. Она отметила, что реклама электронных сигарет нацелена на детей и подростков, она вовлекает в зависимость новое поколение.

И, самое главное, что это входные ворота для получения зависимого нового поколения от никотина, поскольку маркетинговые компании электронных сигарет направлены в первую очередь на детей и подростков. И, конечно, взрослые, которые думают, что таким образом могут снизить вред или бросить курить, тогда обречены на постоянное курение, переходя на электронные сигареты, — сказала Гамбарян.

Она объяснила, что электронные сигареты не позволят отказаться от курения, так как поддерживают и усугубляют никотиновую зависимость. Врач также указала на отдельную опасность вейпов — раскаленные ароматизаторы с разными вкусами, которые вредны для легких и бронхов.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее призвал запретить электронные сигареты в России, так как они могут представлять социальную опасность и «смертельность». Он убежден, что россияне пользуются табачной продукцией в «гигантских, чудовищных» масштабах.