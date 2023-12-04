Врач предупредила о вреде сидячей работы Врач Принц: сидячее положение приводит к нарушению кровотока

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Сидячая работа вредна для здоровья, так как в таком положении нарушается кровоток, пережимаются сосуды и артерии, предупредила врач-превентолог Ванесса Принц. В разговоре с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что это может привести к отеку ног, проблемам с сердечно-сосудистой системой и застою лимфы.

В положении сидя пережимаются артерии, сосуды, нарушается кровоток. Это может вызвать застой лимфы и, как следствие, отек ног даже у здорового человека. Сидение опаснее для сердца, чем поспать подольше или перележать в постели, — пояснила специалист.

Кроме того, постоянное нахождение в сидячем положении повышает риски развития ожирения, роста уровней холестерина и гликированного гемоглобина в крови. Принц посоветовала регулярно менять положение во время работы и делать небольшие перерывы, чтобы пройтись или постоять. По ее словам, лучше всего некоторое время выполнять работу стоя. Так можно будет увеличить расход калорий, улучшить кровоток и снизить дискомфорт для ног. Также можно делать несложные упражнения для здоровья суставов.

Психолог Ольга Романив ранее порекомендовала делать перерывы во время работы, чтобы снизить уровень стресса. По ее словам, это время можно посвятить прогулке по офису, легкой физической разминке или выходу на улицу.