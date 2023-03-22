Врач предупредила о вреде протеиновых батончиков Врач Тараненко предупредила о содержании сахара в протеиновых батончиках

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В протеиновых батончиках содержится большое количество белка, но при этом в них также есть сахар и различные консерванты, предупредила врач-альголог Мария Тараненко. В беседе с «Газетой.Ru» она пояснила, что это может навредить организму, поэтому злоупотреблять ими не стоит.

Да, белка там будет чуть больше, но добавленный сахар, консерванты нивелируют это преимущество, - отметила врач.

По словам альголога, заменить сладости и протеиновые батончики во время перекуса можно на чипсы из сушеных водорослей. Она предупредила, что они не смогут утолить голод полноценно, но зато помогут в профилактике дефицита йода и поддержат иммунитет.

Врач-эндокринолог Владислав Баршадский поддержал свою коллегу, предупредив о большом содержании простых сахаров в протеиновых батончиках, которые неблагоприятно влияют на углеводный обмен. Он уточнил, что калорийность обычных и протеиновых сладостей практически не отличается. Кроме того, эксперты заявляют, что протеин может быть вреден для сердца и почек.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала заменить сладости на фрукты, крахмалистые овощи и ягоды. Она пояснила, что эти продукты без вреда для здоровья могут заменить шоколад и даже полезны для иммунитета.