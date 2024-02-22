Врач предупредила о вреде ненатуральных тканей для кожи Врач Суворова: ненатуральные ткани могут вызывать зуд кожи

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Ненатуральные ткани, такие как нейлон, могут вызывать зуд при соприкосновении с кожей из-за накопления статического электричества, предупредила врач-дерматолог Марина Суворова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что при этом материал полностью гигиеничен, в нем не размножаются бактерии.

Например, нейлон, используемый в нижнем белье, иногда вызывает накопление статического электричества. Это может привести к ощущению зуда, особенно в теплое время года. Однако при всем этом ткань абсолютно гигиенична, и в ней не размножаются бактерии, — пояснила врач.

Полиэстер часто смешивают с натуральными тканями. Если его процент высокий, могут возникать неприятные ощущения при ношении одежды. Акрил и полусинтетическая замена шерсти отталкивают воду и обеспечивают тепло, но не создают достаточной воздухонепроницаемости. Чтобы избежать раздражения кожи, можно носить одежду из таких материалов поверх другой, пояснила врач.

Суворова добавила, что натуральные материалы снижают риски раздражения и аллергических реакций. Она посоветовала отдавать предпочтение тканям, в составе которых доля синтетических волокон не превышает 20–40%.

Врач-остеопат Владимир Животов ранее рассказал, что при выборе подушки лучше всего отдать предпочтение вариантам из натуральных компонентов. По его словам, подушка из хорошего мягкого пуха не вызывает аллергии, быстро впитывает и испаряет влагу.