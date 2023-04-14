Врач предупредила о смертельной опасности контактов с белками Врач Попова: контакты с белками чреваты бешенством, лептоспирозом и туляремией

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Белки обитают не только в лесах, но и в городских парках, и в других зеленых местах по соседству с человеком. При этом встреча с пушистым зверьком может обернуться серьезными неприятностями, рассказала «Газете.Ru» врач Елена Попова. Медик напомнила, что грызуны зачастую являются переносчиками смертельно опасных инфекционных заболеваний и могут передать их человеку при укусе. По словам эксперта, белки, особенно живущие в городской черте, могут болеть бешенством, так как питаются в том числе на мусорных свалках, контактируя при этом с крысами и другими животными из «группы риска».

Эффективных методов лечения бешенства на сегодняшний день не существует. Развитие заболевания неминуемо ведет к смерти пациента, летальность составляет 100%. Предотвратить развитие бешенства можно своевременным введением антирабической вакцины, — подчеркнула медик.

При укусе белки необходимо незамедлительно обратиться к врачам и сделать прививку от бешенства, напоминает эксперт.

Кроме того, по ее словам, при укусе белки человек может заразиться туляремией и лептоспирозом — острой инфекцией, при которой происходит тяжелое поражение капилляров, печени, почек и мышц. Болезнь сопровождается лихорадкой и явлениями интоксикации.

В то же время встреча с человеком опасна и для пушистого грызуна, добавила Попова. Летом зверьков не стоит подкармливать семечками и орехами, так как у них могут возникнуть проблемы с печенью.

Кормить белок с ладони нельзя, особенно детям, каким бы милым развлечением это ни казалось. Не стоит забывать, что не все инфекции передаются от белок и других диких животных человеку, но и от человека животному могут передаваться различные заболевания. То есть не стоит допускать такую перекрестную инфекцию, — предупредила врач.

Ранее в одном из сел Тюменской области ввели карантин из-за обнаруженного у енотовидной собаки бешенства. Ограничения ввели из-за выявленных опасных проб на образце, отобранном от трупа дикого животного.