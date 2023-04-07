Врач предупредила о смертельно опасном заболевании легких Врач Васильева предупредила о риске развития микобактериоза легких весной

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Риск заражения смертельно опасным микобактериозом легких весной повышается на фоне сниженного иммунитета, предупредила главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России, профессор Ирина Васильева. В разговоре с aif.ru врач объяснила, что ряд этих бактерий может находиться на поверхности водоемов и распространяться в процессе испарения. В том числе заразиться можно в бассейнах, спа-салонах, саунах и сырых помещениях с некачественной герметизацией и вентиляцией.

Как уточнила врач изданию, микобактериоз развивается при первичном инфицировании воздушно-капельным путем или в случае рецидива, когда бактерии уже были в организме. В группе риска находятся люди со слабым иммунитетом, так как организм не может противостоять заражению. Микобактерии могут вызвать грибковую инфекцию. При сильно сниженном иммунитете инфекция может поражать весь организм, вызывая гнойные воспаления, проблемы в работе селезенки, печени, кишечника, костного мозга и нервной системы.

Васильева предупредила, что симптоматика микобактериоза неспецифична и может характеризоваться кашлем, мокротой, эпизодическим кровоотхаркиванием, болью в груди, одышкой, потерей веса, потливостью, болезненной утомляемостью и температурой чуть выше 37 градусов. Особую опасность представляет рецидив, который отмечается у пациентов в течение пяти лет терапии.

В качестве профилактики профессор советует внимательно следить за здоровьем и повышать свой иммунитет. Защититься от заболевания помогут отсутствие вредных привычек и стрессов, здоровый сон и правильное питание. Кроме того, следует обеспечить достаточную физическую активность.

Эндокринолог Лариса Щербакова ранее предупредила о переходе преддиабета в диабет в течение восьми-десяти лет. По ее словам, в группе риска находятся люди старше 35 лет, граждане с лишним весом и те, чьи родители страдают данным заболеванием.