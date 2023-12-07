Врач предупредила о скрытых признаках хронического стресса Врач Губкина: нарушения эндокринной системы могут появиться из-за стресса

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Нарушения функций нервной и эндокринной систем могут появиться из-за хронического стресса, предупредила врач-эндокринолог Елена Губкина. В разговоре с aif.ru специалист подчеркнула, что эти проблемы возникают из-за выброса адреналина и кортизола, гормона стресса, в надпочечниках. Врач отметила, что на фоне стресса могут начать развиваться сахарный диабет и гипертония.

Как уточнила эндокринолог, хронический стресс может сопровождаться проблемами в работе щитовидной железы. Функциональность органа может снижаться и увеличиваться. Это отражается на обмене веществ и приводит к его нарушению. Также на фоне длительного эмоционального напряжения могут возникнуть проблемы с половыми гормонами.

Губкина напомнила, что повышенная утомляемость, снижение работоспособности, нарушение качества сна, головные боли, лишний вес, снижение иммунитета, депрессивные настроения и раздражительность являются основными симптомами хронического стресса. Самой тяжелой формой считается истощение, когда человек теряет интерес к жизни.

Психолог-педагог Анастасия Кардиакос ранее заявила, что восемь объятий в день с человеком, который приятен, помогут улучшить самочувствие. По ее словам, при объятиях возникает чувство защищенности, вырабатывается окситоцин, который также называют гормоном любви.