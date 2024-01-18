Врач предупредила о рисках обострения болезней из-за крещенских купаний Врач Саламатина: из-за крещенских купаний может обостриться цистит

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Цистит, простатит и заболевания лор-органов могут обостриться из-за крещенских купаний, предупредила врач-кардиолог Людмила Саламатина. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что есть вероятность обострения воспаления в суставах, восстанавливаться после которого придется полгода.

У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов и проявляются ларингиты. У мужчин обостряются цистит и простатит, а у женщин — аднексит. Ревматологи видят обострение воспаления в суставах. Восстановление после них может занимать до шести и более месяцев, — отметила врач.

Кроме того, окунание в ледяную прорубь вызывает сильный стресс организма, из-за чего в кровь выбрасывается адреналин. Это чревато внезапной остановкой дыхания, потерей сознания и резким ростом кровяного давления. Саламатина уточнила, что при наличии дефектов могут разорваться сосуды. Врач посоветовала отказаться от крещенских купаний, если человек не закалялся до этого.

Терапевт Яна Шмелева ранее рассказала, что необходимо принять согнутое положение и потянуть двумя руками стопу «пострадавшей» конечности на себя к животу и груди, если во время окунания в прорубь свело ногу. Она подчеркнула, что перед погружением в ледяную воду лучше задержать дыхание.