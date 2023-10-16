Врач предупредила о последствиях зависимости от капель для носа Врач Зяблова: зависимость от капель для носа приведет к проблемам с дыханием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зависимость от сосудосуживающих капель для носа может привести к проблемам с дыханием, предупредила врач Елена Зяблова. В беседе с «Вестями Подмосковья» специалист уточнила, что некоторым пациентам становится тяжело свободно дышать без помощи препаратов. Она напомнила, что применять капли рекомендуется не более пяти дней подряд.

Зависимость от сосудосуживающих может оказывать значительное влияние: нос дышит плохо, так как сосуды перестают работать самостоятельно. Бывает, пациент даже не понимает, что причина «хронического насморка» кроется именно в каплях, — пояснила врач.

Она отметила, что некоторые пациенты используют сосудосуживающие средства без назначения медиков. По ее словам, бесконтрольное применение и вызывает зависимость от препарата. Если человек уже не может свободно дышать без капель, следует обратиться за помощью к отоларингологу. Он поможет избавиться от зависимости без вреда для здоровья.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что при лечении насморка в первую очередь необходимо делать промывания. По ее словам, солевые растворы помогают разрушить скопившуюся в носовой полости слизь и вывести ее. При этом она отметила, что при промывании носа нельзя наклонять голову набок.