Врач предупредила о побочном эффекте прививок от аллергии Врач Карась: прививки от аллергии могут вызвать покраснение глаз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На начальных этапах прививки от аллергии могут вызвать побочный эффект в виде покраснения глаз, прозрачных выделений из носа или зуда в полости рта, предупредила врач-аллерголог Наталья Карась. В беседе с РИАМО она уточнила, что это происходит из-за введения аллергена в организм малыми дозами. При соблюдении дозировки и гипоаллергенной диеты негативные симптомы быстро уйдут.

На начальных этапах могут быть минимальные проявления аллергической реакции. Где-то покраснение глаз, где-то прозрачные выделения из носа, а где-то зуд в полости рта. Но при соблюдении дозировки они быстро проходят и не доставляют особенных неудобств, — уточнила специалист.

По словам врача, аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) может быть неэффективна в случае неправильной диагностики или при несоблюдении рекомендаций по приему препарата. АСИТ чаще всего назначается пациентам при сезонных аллергических риноконъюнктивитах и атопической бронхиальной астме. Также терапию могут использовать, если человек не может принимать лекарства из-за побочного эффекта. АСИТ противопоказана при наличии сахарного диабета, аутоиммунных заболеваний, детям до пяти лет и в сезон обострения аллергии.

Врач-терапевт Надежда Чернышова ранее предупредила, что пыль при попадании в дыхательные пути может вызвать аллергическую реакцию. По ее словам, это может повысить риски развития бронхиальной астмы, если к ней есть предрасположенность.