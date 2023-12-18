Врач предупредила о негативных последствиях стресса для сердца Врач Шарафилова: стрессы могут привести к нарушению ритма сердца

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Стрессы могут негативно отразиться на здоровье сердца и привести к нарушению его ритма, предупредила , кандидат медицинских наук врач Наталья Шарафилова. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что на фоне эмоциональных переживаний происходит нарушение кровоснабжения сердечной мышцы.

Стресс может вызывать нарушения кровоснабжения сердечной мышцы, это может быть основой для развития нарушения ритма у человека, тем более если уже какие-то задатки имеются, это может быть основой для повышения артериального давления, — пояснила врач.

Шарафилова посоветовала минимизировать такие состояния. Для этого рекомендуется выстраивать адекватные взаимоотношения с близкими и разработать собственный распорядок дня. Врач уточнила, что любые эмоциональные переживания могут отразиться на организме.

Эндокринолог Елена Губкина ранее предупредила, что хронический стресс может привести к нарушениям функций нервной и эндокринной систем. Специалист подчеркнула, что эти проблемы возникают из-за выброса адреналина и кортизола, гормона стресса, в надпочечниках. Врач отметила, что на фоне стресса могут начать развиваться сахарный диабет и гипертония.