Названы болезни, которые вызывают низкое давление Врач Золотарева: давление может понизиться на фоне онкологии

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Низкое давление может свидетельствовать о ряде заболеваний, в том числе об онкологии, предупредила врач-кардиолог Наталия Золоторева. Она рассказала «Москве 24», что артериальное давление также может понизиться на фоне язвы желудка или двенадцатиперстной кишки и патологии почек. Кардиолог порекомендовала не затягивать с обследованием при неприятных симптомах из-за гипотонии.

Если понижение давления сопровождается неприятными симптомами, важно пройти обследование. Причиной может быть язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перикардит, патология почек или эндокринной системы, онкология, гинекологические и другие заболевания, — пояснила специалист.

По словам врача, гипотония может быть физиологической, что характерно для молодежи худощавого телосложения, жителей высокогорья и спортсменов. В таком случае лечение не потребуется. Золотарева предупредила худеющих, что из-за строгих диет показатели артериального давления тоже могут снизиться. Это происходит из-за недостатка железа и витаминов В, С и Е.

Специалист объяснила, что из-за сбоя в организме при низком давлении одновременно проявляется повышенная утомляемость. Еще одним признаком болезни является головокружение, которое может доходить до обмороков. Золотарева посоветовала обратить внимание на учащение пульса, нарушение терморегуляции и бледность кожи. Кроме того, может наблюдаться эмоциональная неустойчивость, апатия и ухудшение памяти.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила о риске развития деменции у людей с повышенным артериальным давлением. Она добавила, что нормальный показатель давления находится в пределах 130 на 80.