Врач предупредила, кому может грозить варикоз Врач Романенко: варикоз грозит людям с наследственной предрасположенностью

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В группе риска по развитию варикоза находятся люди с лишним весом и наследственной предрасположенностью, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что заболевание также грозит в том случае, если человеку приходится долгое время стоять, например во время работы.

Чаще всего в появлении варикоза играет роль генетика, наследственная предрасположенность. Конечно, имеет значение и образ жизни. То есть длительное стоячее положение предрасполагает к развитию варикозной болезни, избыточная масса тела, — пояснила врач.

Риски развития варикоза увеличивает поднятие тяжестей: происходит нагрузка на всю венозную систему. Терапевт отметила, что также заболевание может развиваться при проблемах со стороны желудочно-кишечного тракта, в том числе по причине частых запоров. Чаще всего с варикозом сталкиваются женщины, у которых из-за гормонов может меняться текучесть крови. Романенко посоветовала людям с предрасположенностью к этому заболеванию следить за своим весом и выполнять специальные упражнения.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что тромбоз глубоких вен поддается лечению. По ее словам, специалисты могут назначить пациенту антикоагулянты или же хирургическую операцию с применением лазера.