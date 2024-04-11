Врач предупредила, какие болезни обостряются весной Врач Филева: весной могут обостриться цистит и гайморит

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Весной обостряются различные заболевания, в том числе цистит, гайморит, ларингит, отит и герпес, предупредила врач Александра Филева. В беседе с LIFE.ru специалист уточнила, что из-за сильных перепадов температуры воздуха многие страдают ОРВИ и различными инфекционными заболеваниями.

Самые частые спутники весны — это простудные заболевания, а также циститы, гайморит, ларингит, отит, герпес. Весной из-за сильных перепадов температуры в течение дня сложно одеться по погоде, поэтому для ОРВИ и других инфекций создаются идеальные условия, — пояснила Филева.

Те, кто страдают хроническими заболеваниями, могут столкнуться с их обострением. Например, весной могут усугубиться нарушения сердечно-сосудистой системы, растет риск инфарктов и инсультов. Как отметила Филева, весна может сопровождаться повышениями и понижениями артериального давления. Также весной обостряются заболевания опорно-двигательного аппарата, проблемы с ЖКТ и психические расстройства.

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина ранее посоветовала добавить в весенний рацион редьку. По ее словам, этот корнеплод поможет восстановить иммунную систему.