Врач предупредил об опасных последствиях гормонального сбоя Эндокринолог Калинчев: гормональный сбой чреват проблемами с психикой

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Нарушения гормонального фона могут быть вызваны как возрастными причинами, так и тяжелыми условиями, в которых приходится функционировать организму, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-эндокринолог Алексей Калинчев. По его словам, гормональный сбой зачастую сопровождается проблемами в психике и репродуктивной системе.

Одними из главных симптомов гормонального сбоя врач указал резкое увеличение веса и быструю утомляемость.

Если у человека растет вес, и он постоянно испытывает плохое самочувствие, слабость и апатию, то это может указывать на проблемы с гормонами. У женщин могут начаться нарушения менструального цикла, падение либидо, — рассказал специалист.

Он предупредил, что возникновению «неполадок» в гормональной сфере обычно предшествуют факторы, на которые человек не обращает внимания. Так, организм не рассчитан на длительную работу вахтовым методом в северных широтах или на труд в ночные часы, и рано или поздно ответит на стресс гормональным сбоем.

При этом, по словам эксперта, те или иные гормональные отклонения начинаются у любого человека в возрасте после 35 лет, и это нормальное состояние, если изменения не мешают жизни. Как подчеркнула эндокринолог, признаком здорового человека является деятельность. Если в зрелом возрасте он теряет радость от жизни, перестает выходить из дома и вообще снижает физическую активность, то это явный признак гормонального сбоя, который может обернуться проблемами со здоровьем.

Пациент выбивается из жизни и кардинально меняет свое поведение. Это может привести к усугублению других проблем со здоровьем, а также способствовать развитию психических заболеваний, — предостерег Калинчев.

Кроме того, гормональный сбой напрямую связан с неправильным питанием и появлением лишнего веса, продолжил врач. В частности, у мужчин снижение тестостерона проявляется в виде роста объема талии. Так же негативно лишний вес влияет и на женский организм, резюмировал медик.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что употребление продуктов, содержащих аминокислоту фенилаланин, способствует выработке серотонина — «гормона счастья». Кроме того, фенилаланин участвует в работе щитовидной железы.