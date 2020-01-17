https://static.news.ru/photo/8699fe6c-39e5-11ea-ad24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещенские купания в тёплую для зимы погоду могут быть опасны для организма. Об этом предупредил заместитель главного внештатного специалиста Москвы по скорой медицинской помощи Алексей Безымянный.

По его словам, январское тепло особенно обманчиво: человек может недостаточно внимательно отнестись к угрозе переохлаждения. Вытереться и переодеться купальщику надо буквально за пару минут, когда тело ещё хранит тепло за счёт суженых сосудов. Делать это лучше в помещении или в машине. От переохлаждения спасёт шапка, наброшенная поверху тёплая одежда и большое сухое полотенце.

Противопоказанием для крещенского купания, отметил эксперт, являются неврологические расстройства и нестабильное давление, особенно если человек не принимает лекарства.

Нежелательно окунаться в купели и людям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата.

Несмотря на то что места для купаний оборудованы всем необходимым, <...> тем не менее есть большая вероятность поскользнуться и получить травму, — приводит слова Безымянного официальный сайт мэра Москвы.

Не стоит заходить воду и тем, кто болеет сахарным диабетом, перенёс инсульт или инфаркт.

Специалист также напомнил, что купели запрещено посещать в состоянии алкогольного опьянения. Противопоказанием станет даже спиртное, принятое накануне.

Праздник Крещения Господня православные христиане будут отмечать 19 января. Предшествует ему сочельник, когда верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству. Христиане верят, что вода становится святой и обретает чудесные целебные свойства.

Ранее NEWS.ru писал, что священнослужители Русской православной церкви в крещенскую ночь освятят воды всех четырёх океанов планеты.