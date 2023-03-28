Врач предупредил об опасности зачатия в состоянии опьянения Врач Масякин предупредил о нарушении развития плода при зачатии в состоянии алкогольного опьянения

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При зачатии ребенка в состоянии алкогольного опьянения повышается риск возникновения нарушений при развитии плода, предупредил директор МНПЦ наркологии ДЗМ Антон Масякин. В разговоре с Lenta.ru специалист пояснил, что проблему не всегда удается обнаружить во время беременности, иногда нарушения проявляются спустя какое-то время после рождения ребенка.

Оплодотворение женской яйцеклетки аномальным сперматозоидом влечет за собой тяжелые последствия — ребенок может родиться с пороками развития. Некоторые нарушения развития удается обнаружить еще на этапе формирования плода в утробе матери, некоторые обнаруживаются сразу после рождения ребенка, а другие — спустя какое-то время, — отметил врач.

По словам нарколога, алкоголь и беременность несовместимы вне зависимости от того, о каком этапе идет речь: планировании, зачатии или вынашивании плода. Врач предупредил, что накопившиеся при частом употреблении алкоголя токсины и продукты распада этилового спирта могут привести к замиранию плода или самопроизвольному аборту. Кроме того, ребенок может родиться с пороком сердца, заболеваниями дыхательных путей или олигофренией различной степени тяжести.

Опасность алкоголя и в том, что под его воздействием происходит закладка предпосылок возникновения различных физических, психических патологий, проявляющихся впоследствии совершенно неожиданно и в разном возрасте, — уточнил Масякин.

Врач посоветовал отказаться от алкоголя потенциальным родителям минимум за полгода до зачатия. В случае если пойти на такой шаг самостоятельно оказывается сложно, нарколог рекомендует обратиться за помощью к специалисту.

Заведующая филиалом № 2 ГКБ им В. В. Виноградова депздрава Москвы Елена Фисун ранее рассказала, что во время беременности не стоит поддаваться суевериям. По ее словам, к подобным предрассудкам относится отказ от стрижки во время вынашивания плода, от кофе и от секса.