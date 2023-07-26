Врач предупредила об опасности расчесывания комариных укусов Дерматолог-онколог Гайдаш: нельзя расчесывать комариные укусы из-за риска инфекции

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Укусы комаров и других насекомых нельзя чесать и прикладывать к ним подорожник. Это может способствовать распространения яда и занесению инфекции, предупредила в беседе с радио Sputnik врач — дерматолог-онколог Наталия Гайдаш. Она отметила, что в случае инфицирования комариный укус может заживать до месяца.

Нельзя расчесывать место укуса ни в коем случае. Таким образом мы можем разнести яд, если это было жалящее насекомое. Даже если это был просто комар, мы можем занести в ранку инфекцию, которая у нас есть на пальцах или на коже, — сказала врач.

Она добавила, что длительного заживления можно избежать, если правильно обработать укус: промыть ранку чистой водой, раствором хлоргексидина, фурацилина или мирамистина. Кроме того, справиться с зудом помогут антигистаминные препараты.

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