Врач предупредил об опасности принятия ледяных ванн по примеру Дурова Врач Мелехин: ледяные ванны могут привести к проблемам со здоровьем

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Принимать ледяные ванны по примеру основателя Telegram Павла Дурова среднестатистическому человеку не стоит — закаливание может привести к проблемам со здоровьем, предупредил врач спортивной медицины Илья Мелехин. В разговоре с НСН специалист подчеркнул, что такие практики подходят далеко не всем.

Если Дуров на самом деле это делает, это уже такие «трудности перевода». Основной части людей таким заниматься не стоит. <...> Среднему человеку это не нужно. У людей к определенному возрасту накапливаются разные заболевания, подобные практики могут в таком случае только навредить, — пояснил врач.

Вместо подобных экспериментов лучше приводить себя в порядок традиционными способами. Например, помочь по утрам может обычная зарядка, которая включает в себя приседания, ходьбу на месте и растяжку. По словам Мелехина, «никто ничего лучше этого не придумал».

Сомнолог-невролог Елена Царева ранее рассказала, что правильное пробуждение в одно и то же время может заметно улучшить самочувствие и настроение. По ее словам, также важно правильно организовать завтрак и зарядку. Чтобы помочь себе проснуться, можно выпить кофе, а еще через 15 минут, когда кофеин начнет действовать, — сделать зарядку.