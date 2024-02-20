Врач предупредил об опасности популярного средства чистки зубов Имплантолог Дахкильгов: использование зубочисток может травмировать десны

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Использование зубочисток может привести к травмированию десен, предупредил в беседе с Lenta.ru хирург-имплантолог, ортопед Магомед Дахкильгов. По его словам, зубочистки, даже будучи в индивидуальной упаковке, хранятся не в стерильных условиях и при их применении можно занести бактерии в микротравмы.

Острым кончиком зубочистки легко травмировать десны. При микротравмах риск занести инфекцию и обзавестись, например, стоматитом возрастает. Есть риск и вовсе отломить кончик зубочистки, который останется под десной, — объяснил специалист.

Он уточнил, что остатки еды часто скапливаются в так называемых пародонтальных карманах — местах, где десна отступает от зуба. Полностью очистить такой карман с помощью зубочистки невозможно — наоборот, ее использование увеличивает риск протолкнуть частицы пищи еще глубже. Поэтому для очищения межзубных промежутков лучше использовать ополаскиватели и флоссеры — одноразовые пластиковые палочки, на которых натянут кусочек зубной нити, порекомендовал имплантолог.

Кроме того, важно регулярно посещать врача-пародонтолога, который очистит пародонтальные карманы и назначит средства для заживления десны, резюмировал Дахкильгов.

Ранее главный стоматолог Минздрава РФ Олег Янушевич предупредил, что осложнения кариеса в виде пульпита, периодонтита и невылеченного пародонтита могут спровоцировать возникновение тромбов в сосудах и привести к инфаркту. По словам академика, причина — в микроорганизмах, которые поражают зуб во время кариеса и попадают в кровоток.