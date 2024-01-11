Врач предупредил об опасности «перекармливания» детей антибиотиками Врач Зайцев: бесконтрольное лечение ребенка антибиотиками убивает его иммунитет

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Бесконтрольное «перекармливание» ребенка антибиотиками, особенно при малейшем кашле, приводит к фатальным последствиям для детского иммунитета, рассказал в беседе с Пятым каналом кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. По его словам, подобные действия родителей лишь открывают опасным болезням дорогу в детский организм.

Как пояснил медик, после курса сильнодействующих препаратов дети вне зависимости от возраста практически всегда становятся болезненными. У них чаще развиваются аллергии и возникают хронические заболевания.

Антибиотикам, в общем-то, не место в организме человека. <...> Это не витаминки. У детей только формируется иммунитет. Соответственно, если мы будем гасить его, то ничего хорошего не вырастет из ребенка. Он будет чахлым, ослабленным, болезненным, — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что антибиотики должны назначаться врачом строго по медицинским показаниям. При этом курс приема таких лекарств не должен превышать 14 дней. За это время препарат успешно поборет агрессивный болезнетворный штамм бактерий, не навредив при этом микрофлоре организма.

Зайцев добавил, что полное восстановление микрофлоры ЖКТ после приема антибиотиков у взрослого человека занимает по меньшей мере шесть месяцев, в то время как для детского организма на это необходимо два года.

Ранее иммунолог Андрей Продеус назвал формирование устойчивости бактерий к антибиотикам одной из крупнейших опасностей, с которыми сталкивается человечество в XXI веке. Специалист порекомендовал принимать такие препараты строго по показаниям врача, соблюдая дозировку и не нарушая продолжительность курса.