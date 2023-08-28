Врач предупредил об опасности картофеля и томатов Врач Кутушов: томаты, картофель и баклажаны могут вызвать вздутие живота

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Пасленовые овощи, к которым относятся томаты, картофель и баклажаны, могут вызывать вздутие живота, повышенное газообразование и чувство дискомфорта, предупредил врач-токсиколог Михаил Кутушов. В разговоре с aif.ru он уточнил, что это связано с содержанием в них сульфуровых соединений. По его словам, употребление большого количества пасленовых может вызвать раздражение и воспаление слизистых и увеличивает риски развития заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Пасленовые содержат сульфуровые соединения, которые могут вызывать повышенное газообразование, вздутие живота и дискомфорт. <...> Если пасленовые овощи не перевариваются должным образом, они могут накапливаться в кишечнике и вызывать запоры, — предупредил врач.

Кутушов пояснил, что в плодах картофеля, томатах и баклажанах также содержится соланин. Он представляет собой естественный токсин, который может вызвать отравление при употреблении в больших количествах или при неправильной обработке. Соланин может вызывать раздражение ЖКТ, тошноту, рвоту, боли в животе, головные боли, головокружения, судороги, кожные высыпания, отеки, зуд и нарушение работы печени и почек. Токсин содержится в недозревших помидорах, старых клубнях картофеля, сырых баклажанах.

Употребление позеленевшей картошки не всегда приводит к отравлению, так как содержание соланина может варьироваться в разных сортах и условиях хранения. Одно скажу точно: горький картофель есть нельзя, — подчеркнул токсиколог.

Он добавил, что от пасленовых часто советуют отказаться при похудении. Это связано с высоким содержанием крахмала и углеводов. Крахмал способен сильно повысить уровень сахара в крови и способствовать набору лишнего веса.

Диетолог Алексей Кабанов ранее посоветовал включить в рацион в августе кабачки, помидоры и баклажаны. По его словам, растительные продукты летом являются важным элементом здорового питания: организму легче перерабатывать их, чем продукты животного происхождения.