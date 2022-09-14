Врач предупредил об опасности фиолетовых ГМО-помидоров Биолог Абизов: фиолетовый ГМО-помидор не исследован и может быть опасен

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Фиолетовый ГМО-помидор, выращенный учёными США, не исследован до конца и может быть опасен для здоровья, заявил член-корреспондент Российской академии естественных наук Евгений Абизов. В беседе с «Радио 1» эксперт отметил, что генно-модифицированные продукты необходимо тщательно исследовать и проводить испытания на животных, при этом для получения надёжного результата понадобится не менее десяти лет.

К сожалению, из-за погони за прибылью ГМО-помидор появится в продаже гораздо раньше, — сказал Абизов.

Эксперт сообщил, что в фиолетовых помидорах содержится в 10 раз больше антиоксидантов, а странный окрас получился из-за генов цветов львиного зева. По данным исследователей, этот помидор помог больным раком мышам жить на 30% дольше.

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов ранее заявил, что самыми опасными дачными растениями являются картофель и помидоры. По его словам, несозревшие плоды содержат огромное количество ядовитых веществ, равно как ботва помидоров и цветки картофеля. Не менее серьезную опасность представляет клещевина, поскольку ее ядовитые семена могут вызвать серьезное пищевое отравление. Туманов отмечает, что из растения делают касторовое масло, однако в процессе тепловой обработки ядовитые вещества нейтрализуются.