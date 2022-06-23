Врач предупредил о заболеваниях, которыми можно заразиться на море Врач Зайцев: во время отпуска на море у человека может развиться гайморит

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Россиянам с насморком не рекомендуется отправлять в отпуск на море, так как болезнь может развиться в гайморит или риносинусит, заявил врач Владимир Зайцев. Он также предупредил, что при купании в холодной или «цветущей» воде у человека может появиться аденоидит, пишет «Слово и Дело».

Воспаление аденоидных вегетаций может начаться на море при бесконтрольном купании в холодной воде или, если вода цветущая, пахнущая, с тиной, — уточнил Зайцев.

Более того, внезапная смена климата, образа жизни и частое нахождение под кондиционером может привести к воспалению задней стенки горла и миндалин, что, в свою очередь, чревато ангиной, предупредил медик.

Также на это влияют прохладительные напитки, мороженое, долгое нахождение в холодной воде. Это либо острый фарингит, либо ангина, либо воспаление тонзиллита, — отметил он.

Помимо этого, одним из самых распространенных заболеваний, которое обычно «привозят» с отдыха, является отит. Зайцев рассказал, что при попадании морской воды в слуховую трубу начинается воспаление среднего уха и евстахиевой трубы. Врач предупредил, что это заболевание может принять острую форму во время перелета.

Ранее психолог Анна Девятка заявила: чтобы научиться правильно отдыхать, человеку надо в первую очередь ответить для себя на вопрос: «Что я хочу?» Она порекомендовала попробовать несколько вариантов времяпрепровождения.