Врач предупредил о тяжелых последствиях при нехватке йода в организме

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал о последствиях для организма человека в случае нехватки йода. По его словам, опасность грозит беременным женщинам, детям, а в некоторых случаях и людям других возрастов.

Дефицит йода — серьезная проблема во время беременности. Вы, наверное, слышали, что существует термин «кретинизм», который описывает полную картину йододефицита у детей (крайне низкий рост и нарушения психического развития), — отмечает врач.

Он уверяет, что женщины должны потреблять много йода во время беременности, чтобы снизить риск осложнений.

Специалист отмечает, что недостаток йода в организме может привести к недостаточной активности щитовидной железы, в результате чего ее функции нарушаются, а сама она увеличивается в размерах. Это сопровождается усталостью и снижением работоспособности у человека.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что самыми полезными продуктами для человека в летний сезон являются овощи, рыба, ягоды и кисломолочные напитки. Эксперт отметил, что летом у организма снижается потребность в еде. По его словам, одним из механизмов предупреждения о насыщении является повышение температура тела.