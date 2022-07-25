Врач предупредил о способности спортивной еды привести к ожирению Врач Мелехин: при неправильном употреблении спортивная еда может вызвать ожирение

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Неправильное употребление спортивного питания может привести к увеличению жировой массы вместо мышечной. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин. Он подчеркнул, что в первую очередь с осторожностью надо относиться к протеиновым батончикам и не использовать их для частых перекусов.

Протеиновый батончик — это звучит красиво, звучит спортивно, но при его употреблении может вырасти не мышечная масса, а жировая. Это происходит, если мы воспринимаем протеиновые батончики в качестве обычной пищи, — пояснил врач.

Он добавил, что протеиновый батончик опасен тем, что внешне похож на обычные снеки и не производит впечатление продукта, способного заменить полноценный обед. Однако употреблять подобную еду можно только в определённых ситуациях, например, если работа не позволяет оторваться для полноценного приёма пищи.

В целом же протеиновые батончики были созданы для людей, занимающихся интенсивными тренировками, и не принесут вреда только в том случае, если человек сможет потратить содержащие в них калории, резюмировал Мелехин.

Ранее американский врач-диетолог Лорен Манакер перечислила основные продукты питания, которые способствуют улучшению обмена веществ у людей после 50 лет. По ее словам, для ускорения метаболизма необходимо добавить в рацион перец чили, имбирь, овёс и шоколад.