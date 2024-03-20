Врач предупредил о смертельной опасности позы «нога на ногу» Врач Абдувосидов: поза «нога на ногу» чревата возникновением тромбов

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Сидеть в позе «нога на ногу» опасно для здоровья, так как в этом случае увеличивается риск развития венозного тромбоза, рассказал в беседе с LIFE.ru заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов. По его словам, это может привести к смертельно опасной тромбоэмболии легочной артерии.

Популярная поза «нога на ногу» может служить фактором тромбообразования: длительное время нарушается отток крови по венам нижних конечностей за счет их сдавливания. Венозный тромбоз может привести к такому серьезному осложнению, как тромбоэмболия легочной артерии, — пояснил специалист.

Кроме того, эксперт указал, что длительное сидение со скрещенными ногами оказывает негативное воздействие на состояние тазобедренных суставов, которые в этом случае пребывают не в физиологическом, а в вынужденном положении. При наличии артроза или артрита это может усугубить их течение. Также привычка сидеть «нога на ногу» приводит к перекосу таза и формированию неправильной осанки, подытожил Абдувосидов.

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