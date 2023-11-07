Врач предупредил о смертельной опасности колбасы Врач Умнов: колбаса может быть смертельно опасной из-за нитрита натрия

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Производители колбасных изделий могут добавлять в продукт нитрит натрия для замедления гниения мяса, данный компонент представляет смертельную опасность для человека, если употребить более шести граммов вещества, предупредил врач — хирург Александр Умнов. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнил, что в колбасе также содержится большое количество соли, из-за чего возникает риск развития артериальной гипертензии.

В производство колбас и сосисок разных категорий идет фактически все животное. И мясо, и жиры, и рога с копытами, и образующиеся при переработке трансжиры, и много чего еще. При переработке белков образуются нитрозамины, которые обладают высокой канцерогенностью, — уточнил врач.

Кроме того, мясо для колбасы часто получают из животных, которых ограничивают в движении и выращивают на некачественных кормах с добавлением антибиотиков. По словам Умнова, это приводит к появлению различных заболеваний у скота. Кроме того, в сосисках может содержаться повышенный уровень омеги-6, вызывающей повреждение желудочно-кишечного тракта и повышающей риски развития рака толстой кишки. При частом употреблении колбасных изделий из жирного мяса может произойти инфаркт или жировое перерождение органов. В связи с этим хирург посоветовал выбирать колбасу из индейки, так как мясо этой птицы не такое жирное.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее рассказал, что употребление продуктов с высоким содержанием соли, например колбас, может вызывать головную боль. По его словам, ухудшить состояние могут алкогольные напитки.