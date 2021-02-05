Врач предупредил о риске роста заболеваемости COVID-19 из-за морозов

https://static.news.ru/photo/d140bd3e-6847-11eb-9985-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пришедшее в Москву похолодание может спровоцировать рост числа случаев заражения коронавирусом из-за того, что люди будут меньше проводить времени на улице и чаще собираться в помещениях, считает врач-инфекционист Николай Малышев.

Коронавирус передаётся от человека к человеку. А когда морозы сильные, люди идут в помещение, в этом есть некая опасность. Люди скученно будут находиться и, соответственно, больше могут заражаться. Потому что идёт от человека к человеку. В воздухе очень мало сохраняется. А в основном это контакты между людьми. А контакты во время мороза больше в помещении, — приводит слова специалиста РИА Новости.

Он подчеркнул, что на улице людям проще сохранять социальную дистанцию, чтобы снизить риск заражения. Также специалист посоветовал надевать маски не только в самом транспорте и помещениях, но также заблаговременно — на входе, а также в других местах на свежем воздухе, где также может быть большое скопление людей. По возможности лучше оставаться дома, считает Малышев.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно прогнозам Гидрометцентра, аномальные морозы в центре европейской части России продержатся до конца следующей недели. Похолодание связано с перемещением холодных воздушных масс с северо-востока.