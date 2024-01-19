Врач предупредил о последствиях злоупотребления слабительными Врач Банный: злоупотребление слабительными может привести к остановке сердца

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Злоупотребление слабительными препаратами чревато нарушением баланса электролитов, что со временем может привести к судорогам и остановке сердца, предупредил врач Денис Банный. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнил, что дисбаланс электролитов оказывает негативное влияние на работу почек и сердца.

Со временем дисбаланс электролитов, связанный с их усиленным вымыванием из организма, может негативно повлиять на работу почек и сердца. В некоторых случаях потеря электролитов может стать фатальной и привести к судорогам или внезапной остановке сердца, — уточнил врач.

Бесконтрольное употребление слабительных препаратов также опасно из-за долгосрочных последствий. Среди них синдром раздраженного кишечника, острая почечная и печеночная недостаточность и геморрой. Из-за таких лекарств увеличивается риск развития рака толстой и прямой кишки. Банный заявил, что продажа слабительных без рецепта является серьезной проблемой: большинство людей пренебрегают рекомендуемыми дозировками и длительностью использования.

Отоларинголог Светлана Марнова ранее предупредила, что капли для носа могут представлять опасность для здоровья, так как они повышают риск развития аритмии. По ее словам, сосудосуживающие препараты имеют массу противопоказаний, на которые необходимо обращать внимание.