Врач предупредил о последствиях для здоровья ежедневной езды на автомобиле Врач Мелехин: ежедневная езда на машине может привести к образованию грыжи

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из-за ежедневной езды на автомобиле у человека может образоваться грыжа и возникнуть смещение позвонков, предупредил спортивный врач Илья Мелехин. В беседе с «Радио 1» он подчеркнул, что это не зависит от того, насколько машина комфортная. Проблемы со здоровьем от частой езды на машине появляются из-за сидячего положения, пояснил специалист.

Даже если машина комфортная, хорошая, с амортизаторами, все равно это сидячее положение. От нагрузки на позвоночник часто страдают дальнобойщики. Боли в шейном и поясничном отделах преследуют их постоянно. Все это может сопровождаться болями, даже может образоваться грыжа, — уточнил врач.

По словам Мелехина, нельзя пренебрегать физической нагрузкой и постоянно передвигаться на машине. Это повышает риски развития гиподинамии — ослабления мышечной деятельности. Врач порекомендовал делать разминку по утрам или вечерам при сидячем образе жизни. Также стоит отказаться от использования лифта, выходить на пробежки и чаще ходить пешком.

Онколог Евгений Черемушкин ранее рассказал, что физическая активность напрямую влияет на развитие рака. По его словам, нужно стараться меньше находиться в сидячем положении, чаще гулять, меньше употреблять вредную еду.