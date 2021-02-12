Врач предупредил болевших COVID-19 о риске заражения британским штаммом

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Перенёсшие коронавирус в лёгкой форме люди имеют больше шансов заразиться новым британским штаммом, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, этот и другие штаммы придут в Россию.

И вот эта группа невосприимчивых людей, которые ещё не заболели тем штаммом коронавируса, который циркулирует у нас в России, они будут восприимчивы к этому британскому штамму коронавирусу. Он легче передаётся, — объяснил специалист.

Он отметил, что случаи повторного заражения «будут однозначно». В группе риска находятся люди, переболевшие COVID-19 год назад в лёгкой или бессимптомной форме.

У них полноценно иммунная память не сформировалась, потому что вирус не пошёл по полному циклу развития в организме. Эти люди рискуют повторно заболеть, в том числе и новым подвидом. Неизвестно, как это будет протекать, — заявил Тимаков.

Врач добавил, что перенёсшие болезнь в активной форме будут болеть легче, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что массовая вакцинация от коронавируса, а также создание новых медицинских препаратов от инфекции позволят прервать распространение мутаций COVID-19.