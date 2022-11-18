Врач предостерегла от резкой отмены антидепрессантов Невролог Каяшева: резкий отказ от антидепрессантов грозит появлением синдрома отмены

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Резкий отказ от антидепрессантов может вызвать синдром отмены, который будет проявляться в виде раздражительности, усталости и головокружения, рассказала «Москве 24» невролог Кристина Каяшева. Врач посоветовала не прерывать курс лечения, выписанный специалистом.

Но этого не случается, когда врач правильно подбирает дозировку лекарства, а пациент ее соблюдает, — отметила медик.

Каяшева пояснила, что курс приема антидепрессантов, как правило, долгий — от полугода до нескольких лет. И если прервать его самостоятельно, почувствовав улучшения самочувствия, то проблемы могут вернуться обратно.

Как напомнила невролог, вылечить депрессивные расстройства можно только с помощью специальных препаратов, а различные успокоительные настои и работа с психологом могут только облегчить их проявления.

Врач-генетик Ирина Колесникова ранее рассказала, что антидепрессанты могут быть неэффективны из-за генетических особенностей. Эксперт уточнила, что препараты могут усваиваться у каждого человека по-разному. Она при этом предупредила, что генетические особенности организма могут привести к тому, что прием антидепрессантов с большей вероятностью приведет к обратному эффекту.