Врач предостерег родителей от самостоятельного лечения детей Врач Тимченко: самостоятельное лечение детей может довести их до опасных для жизни осложнений

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Родителям не следует самостоятельно лечить своих детей на дому, так как это может привести к серьезным осложнениям, рассказал «Невским новостям» медик Владимир Тимченко. По его словам, дети часто поступают в больницы с бактериальными инфекциями, синуситом, отитом и даже с тяжелыми формами пневмонии. Врач отметил, что если воспаление легких лечить неправильно, возможно развитие плеврита, который особенно опасен для детского организма, иммунитет у которого еще не сформирован, и может привести к летальному исходу.

Если пневмония осложняется плевритом, то чаще всего мы видим повышение температуры и появляются боли при кашле в том месте, где плевра воспалилась. Лечить плеврит дома ни в коем случае нельзя. Это делается в стационаре под пристальным вниманием врачей. Плеврит — это неправильно леченная пневмония в домашних условиях, — рассказал Тимченко.

Медик также рассказал о причинах, по которым больного гриппом могут госпитализировать. Так, положить в больницу могут любого заболевшего вирусом, который проживает в военной части или общежитии, с целью предотвратить распространение заболевания. В других случаях госпитализацию при гриппе назначают в зависимости от тяжести течения болезни.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что в России возможно распространение вторичных инфекций, способных «пробить» иммунную защиту организма и привести к осложнениям исходных заболеваний. По его словам, ожидается увеличение числа заражений бактериальным менингитом и пневмонией, что связано с низким уровнем вакцинации в стране и изменением иммунитета из-за связанных с COVID-19 факторов.