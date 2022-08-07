Врач посоветовала пить солёную воду Врач Сопрун: иногда стоит пить слегка солёную или минеральную воду

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Врач-эпидемиолог Лидия Сопрун рекомендовала людям пить слегка солёную или минеральную воду. По её словам, это помогает восполнить потерю солей и микроэлементов. Об этом она рассказала в интервью агентству ПРАЙМ. При этом врач предупредила, что следует учитывать состояние организма и наличие заболеваний — например, гипертонии или ишемической болезни сердца.

При этих патологиях необходимо ограничивать употребление солей, — предупредила Сопрун.

Она рассказала, что в день человек следует употреблять 2,5 литра воды, включая ту, что содержится в пище и напитках. В жару норму можно увеличить до 3,5 литра, а при физических нагрузках — до четырёх литров и больше. Однако при этом следует ориентироваться на самочувствие и состояние организма, в частности учитывать патологии со стороны почек.

По словам Сопрун, в жару обильное питьё позволит вывести лишние соли и предупредит отеки. Однако при этом лучше всего употреблять воду комнатной температуры.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное. Она порекомендовала йогурты с фруктами.