Врач посоветовал напиток для долгих прогулок пешком Инструктор‑методист Антонов посоветовал для долгой прогулки брать воду с лимоном

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для долгих прогулок пешком лучше брать воду с добавлением лимонного сока, рассказал РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины Кирилл Антонов. По его словам, витамин С, содержащийся в лимоне, полезен для сжигания жира.

При долгих прогулках в воду желательно, если нет проблем с ЖКТ, добавлять лимонный сок для вкуса. Витамин C в лимоне будет полезен для процессов жиросжигания, — отметил эксперт.

Брать с собой воду необходимо, поскольку ресурсы организма быстро истощаются, добавил специалист. Чтобы прогулка приносила максимальную пользу, нужно вовремя пополнять свои запасы, иначе это может привести к интоксикации.

Также восстановить ресурс помогут перекусы, в которых есть медленные углеводы и белки. Специалист отметил, что оптимально брать энергетические или протеиновые батончики — они сейчас широко доступны.

Ранее был назван полезный напиток для борьбы с морщинами. По данным британского издания Daily Mail, употребление какао положительно влияет на состояние кожи, так как этот напиток омолаживает ее. Согласно результатам исследований, кожа начинает улучшаться примерно через три месяца после начала регулярного приема какао.