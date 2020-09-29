Врач порекомендовал не заказывать в ресторанах карбонару и тирамису

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Ветеринарный врач Алексей Кухно рассказал, что в ресторанах лучше отказаться от блюд, в состав которых входят сырые куриные яйца.

Среди подобных блюд он упомянул пасту карбонара и десерт тирамису, сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что куриные яйца могут содержать бактерии сальмонеллы, которые опасны для здоровья. Он напомнил, однако, что эти бактерии не способны выживать при повышенной температуре.

Так, приготовленные яйца не несут в себе угрозу сальмонеллёза. Также ветеринар посоветовал при готовке блюд без термообработки использовать перепелиные яйца.

У перепёлок высокая температура тела — 40 градусов по Цельсию, поэтому они не болеют сальмонеллёзом: если патоген попадает в организм, он гибнет, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что шеф-повар Владимир Павлов дал рекомендации о правильном сочетании блюд и ингредиентов, чтобы не навредить здоровью.