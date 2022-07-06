Врач порекомендовал диабетикам питаться макаронами Диетолог Гинзбург рассказал, что макароны снижают уровень сахара в крови

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о необычном полезном свойстве отварных макарон. По его словам, содержащееся в составе продукта вещество значительно снижает уровень сахара в крови. Об этом он рассказал в эфире телепередачи «О самом главном».

Как заявляет Гинзбург, речь идет о клейковине — специальном белке, замедляющим всасывание углеводов. Она содержится в большинстве макарон твердых сортов, и благодаря ей человек может долгое время чувствовать сытость.

Клейковина — это белок, который замедляет всасывание углеводов и тем самым снижает гликемический индекс, то есть снижает скорость всасывания, убирает пик уровня глюкозы в крови, — подчеркивает диетолог.

Несмотря на это он уточняет, что макароны ни при каких обстоятельствах нельзя переваривать до состояния клейстера, поскольку в таком случае все полезные свойства продуктов могут испариться. Гинзбург считает, что необходимо готовить продукт «аль денте».

Ранее врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что употребление одних овощей на завтрак, обед и ужин может привести к ожирению и диабету. По словам эксперта, энергию человек начинает получать из лёгких углеводов, булочек и конфет, купленных в буфете. Он уточнил, что человеку нужны сложные углеводы, белок и жиры, чтобы организм получил нужные микроэлементы.