Врач поделилась способом, как защититься от простуды при переохлаждении Врач Романенко посоветовала переодеваться в сухое после возвращения с улицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы защититься от простуды при переохлаждении на улице, надо переодеваться в сухое сразу же, как только человек вернулся домой, посоветовала врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что важно разогреть стопы, так как на них большое количество биологически активных точек.

Согревая ноги, мы согреваем весь организм, так как на них находится множество биологически активных точек. Можно сделать себе ванну либо налить теплой воды в таз и поставить туда стопы, — уточнила терапевт.

По словам врача, ладони, на которых также есть биологически активные точки, нужно согреть под водой. При этом Романенко предостерегла от использования горячей воды, это чревато получением ожогов. После этого рекомендуется выпить любой теплый напиток, кроме алкоголя. Спиртное может вызвать спазмы и в целом наносит ущерб организму, напомнила врач. Лучше всего после возвращения с холода подойдет чай с лимоном или имбирем, подчеркнула она.

Специалисты Роспотребнадзора ранее рассказали, что в период простуд следует добавить в рацион редьку, репу и редис. Эксперты уточняют, что эти продукты обладают антибактериальными свойствами и помогут защитить организм от сезонных заболеваний.