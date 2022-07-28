Врач поддержала россиянок, отказавшихся от ношения бюстгальтеров Врач Овсянникова поддержала россиянок, отказавшихся от ношения бюстгальтеров

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Отказ от ношения бюстгальтера не наносит никакого вреда здоровью, это личное дело каждой россиянки, которая делает упор на комфорт и любовь к себе, считает врач Татьяна Овсянникова. Вместе с этим она добавила, что правильно подобранное нижнее белье обычно не вызывает дискомфорта при ношении, передает «Сиб.фм».

Носить или не носить — личное дело каждой женщины. Отказ от ношения бюстгальтера не приносит никакого вреда здоровью: это восприятие себя и любовь к себе, что приводит к комфорту, — заверила Овсянникова.

Медик добавила, что помимо дополнительного комфорта отказ от ношения бюстгальтера тренирует и укрепляет связочный аппарат молочных желез. Врач заверила россиянок, что такое нижнее белье никак не влияет на форму или объем груди. По словам Овсянниковой, эти критерии напрямую зависят исключительно от генетики, физической активности, возраста и массы тела.

В основном бюстгальтер необходим для поддерживания, и если грудь больше третьего размера, женщина может испытывать боли в спине при её провисании даже просто при ходьбе. Дискомфорт может усиливаться при мастопатии или перед менструацией, так что для женщин с большой грудью ношение бюстгальтера — необходимая вещь, — резюмировала медик.

Ранее основательница российского бренда белья Виктория Янчевская заявила, что идеальные бюстгальтеры на лето — это модели из сетки или тонкого кружева. Самые практичные в жару, по её словам, бюстгальтеры с косточками, топы-бандо и бралетты. От бюстгальтеров с поролоном Янчевская посоветовала отказаться.