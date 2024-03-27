Врач перечислила симптомы наличия паразитов в организме Врач Агринская: тошнота может быть признаком наличия паразитов в организме

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Тошнота, слабость, диарея, сыпь, боли в животе и мышцах могут говорить о наличии паразитов в организме, предупредила врач-паразитолог Ольга Агринская. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что также стоит обратить внимание на наличие крови в стуле, сухой кашель и повышенную утомляемость.

Паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими проявлениями, характерными только для них. Поэтому по одной клинике трудно поставить точный диагноз, — уточнила врач.

Среди наиболее распространенных паразитарных инфекций на территории России выделяют энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, дифиллоботриоз и токсокароз. По словам врача, развитие заражения часто связано с локализацией гельминтов, интенсивностью и длительностью воздействия паразитов и слабостью иммунитета. Агринская призвала обращаться к медикам для диагностики заболевания, так как самим определить наличие паразитов в организме очень сложно.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что паразитарными заболеваниями россияне могут заразиться через воду, сырые овощи, морепродукты. По его словам, гельминты также попадают в организм через грязь во время полевых работ.