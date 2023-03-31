Врач перечислила продукты, способные замедлить старение Эндокринолог Берковская: черника, цитрусовые и темный шоколад способны замедлить старение

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Продукты с антиоксидантами способны замедлить старение, рассказала «Москве 24» эндокринолог Марина Берковская. Речь идет о ягодах синего и фиолетового цвета, таких как черника, смородина, красный виноград и черноплодная рябина. Помимо того, антиоксидантами богаты яблоки и цитрусовые, а также имбирь, пряности и темный шоколад. Врач уточнила, что эти продукты помогают предотвратить многие патологические процессы, которые приводят к болезням и старению организма.

Много антиоксидантов в овощах и фруктах, особенно в яблоках и цитрусовых. Богаты ими бобовые, орехи и семечки. А еще лук, чеснок и пряности: имбирь, куркума, перец, — рассказала Берковская.

Эксперт подчеркнула, что ягоды, овощи и фрукты важно есть свежими, не подвергать долгой термической обработке и не резать мелко, поскольку в таком случае антиоксиданты будут разрушаться под действием света, температуры и кислорода.

Диетолог Михаил Гинзбург ранее рассказал, что продукты, стимулирующие питание мозга и снижающие уровень воспаления в организме, способны улучшить память. Он посоветовал добавить в рацион жирную морскую рыбу, поскольку она является источником омеги-3, йода и витамина D. Кисломолочные продукты помогут снять нейровоспаления и нормализовать микрофлору кишечника, добавил врач.