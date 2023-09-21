Врач перечислила продукты, которые придадут энергии пожилым Диетолог Королева посоветовала пожилым есть овощи для получения энергии

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Пожилым людям следует включить в рацион богатые сложными углеводами овощи, крупы и зерновые, эти продукты придадут им сил, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева. В беседе с «Москвой 24» специалист отметила, что овощи повышают энергию не на короткий период, а на продолжительное время.

Сил придают овощи, в которых много сложных углеводов. При этом они дают энергию не на короткий период, а на достаточно продолжительное время, — пояснила врач.

По словам диетолога, болгарский перец, шпинат, огурцы и кабачок помогут сделать прием пищи сытным и станут хорошим источником белка вместо мяса или рыбы. Королева подчеркнула, что крупы и зерновые хорошо сочетаются с овощами. Она посоветовала включить в рацион гречку и овсянку — они содержат полезные пищевые волокна, сложные углеводы, растительный белок и минеральные вещества. Это позволит получить энергию на целый день, а также положительно скажется на состоянии кишечника.

От быстрых углеводов специалист посоветовала отказаться. Так, сладкие продукты дадут энергию, но только на короткое время, после чего работоспособность снизится. Из-за этого может вновь возникнуть чувство голода. Терапевт предупредила, что преобладание в рационе быстрых углеводов может вызвать нарушение обмена веществ.

Нутрициолог Анастасия Дубицкая ранее посоветовала пожилым есть меньше помидоров. Она пояснила, что в этом продукте содержится лектин, который мешает усвоению питательных веществ и витаминов.