Врач перечислила продукты, которые помогут пожилым улучшить память Диетолог Соломатина посоветовала пожилым есть яйца для улучшения памяти

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Улучшить память в пожилом возрасте помогут ягоды черного цвета, жирная рыба и яйца, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» специалист посоветовала есть чернику, голубику и ежевику — они укрепят сосуды, улучшат кровообращение и обеспечат мозг кислородом.

Они богаты элементами, которые хорошо укрепляют сосудистую стенку, улучшают кровообращение, и мозг нормально снабжается кислородом. Все это важно, потому что с возрастом происходят сосудистые изменения, — пояснила диетолог.

По словам Соломатиной, память способны улучшить и продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. Больше всего ее содержится в рыбе из холодного моря, например, в селедке или треске. Врач уточнила, что омега-3 снижает риски развития атеросклероза. Яйца также положительно влияют на работу мозга. В них содержится холин, который отвечает за скорость передачи нервного импульса, заключила диетолог.

Врач-диетолог Маргарита Королева ранее посоветовала пожилым включать в рацион богатые сложными углеводами овощи, крупы и зерновые, эти продукты придадут им сил. По ее словам, овощи повышают энергию не на короткий период, а на продолжительное время.