Врач перечислила продукты, которые полезны при приеме антибиотиков Врач Алексеева: на фоне приема антибиотиков стоит включить в рацион продукты с пребиотиками и пробиотиками

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Укрепить организм и избежать побочных симптомов при приеме антибиотиков можно за счет продуктов, в которых содержатся пробиотики и пребиотики, рассказала «Москве 24» гастроэнтеролог Юлия Алексеева. Врач пояснила, что пробиотики — это полезные бактерии, живущие в кишечнике, которые массово погибают на фоне приема антибиотиков. Они содержатся в квашеной капусте, соленых огурцах и кисломолочных продуктах. Пребиотики, служащие пищей для пробиотиков, есть в овощах и фруктах, отметила специалист.

Восполнить дефицит полезных бактерий помогут ферментированные продукты. Это доступные нам квашеная капуста и соленые огурцы. Также пробиотики содержатся в кисломолочных продуктах. Например, кефире и йогурте, — сказала Алексеева.

Врач предупредила, что молочные продукты могут снизить всасываемость препарата, поэтому промежуток между их употреблением и приемом лекарств должен быть не менее часа. По ее словам, предпочтение следует отдавать продуктам без сахара и ароматизаторов, обогащенных лактобактериями.

Гастроэнтеролог также посоветовала есть больше овощей, фруктов, бобовых и круп, а также добавить в рацион орехи и цельнозерновой хлеб. Во всех этих продуктах содержатся пребиотики, пояснила Алексеева.

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