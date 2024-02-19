Врач перечислила причины появления горечи во рту Врач Малиновская: горечь во рту может говорить о патологиях пищеварения

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Горечь во рту может говорить о хронических заболеваниях, например о патологиях пищеварительной системы, проблемах в работе желчного пузыря, панкреатите и гастрите, предупредила врач-диагностик Ольга Малиновская. В разговоре с изданием «Газета.Ru» специалист подчеркнула, что часто кроме этого признака пациенты жалуются на боли в животе, тошноту, рвоту и чувство изжоги.

Горечь во рту, которая остается после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи — частый признак хронических заболеваний. В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например проблемах в работе желчного пузыря, — пояснила врач.

Также горечь во рту может быть следствием попадания желчи в пищевод. Из-за особенностей питания у некоторых людей вырабатывается больше желчи, чем нужно. Кроме того, Малиновская выделила среди возможных причин появления горечи во рту стоматологические проблемы, употребление специфической пищи и побочный эффект приема лекарственных препаратов.

Врач-диетолог Елена Тихомирова ранее рассказала, что отказ от сахара оказывает положительное воздействие на организм и придает человеку энергии. По ее словам, организм получает более качественное «топливо» из сложных углеводов, эффект от которых более длительный, чем от простых сахаров.