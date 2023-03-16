Врач перечислила причины образования камней в почках Врач Деккер назвала недостаток жидкости в организме одной из причин образования камней в почках

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Недостаток жидкости в организме может оказаться одной из причин образования камней в почках, предупредила член Национального общества диетологов и нутрициологов Ольга Деккер. Нутрициолог рассказала СМИ, что среди причин также могут быть заболевания щитовидной и паратиреоидной желез или воздействие на организм лекарственными препаратами.

Факторами риска для образования камней в почках могут быть некоторые медицинские состояния, такие как заболевания щитовидной железы или паратиреоидной железы, а также недостаток жидкости в организме, повышенное потребление некоторых продуктов питания или лекарственных препаратов, — пояснила врач.

Сооснователь Академии врачей Ирина Юзуп предупредила, что камни могут образовываться из-за наследственности. В группе риска также находятся люди с ожирением, гиперпаратиреозом и подагрой. По словам врача, существует мнение, что вегетарианцы также подвержены образованию камней в почках. Юзуп отметила, что при камнях может беспокоить боль в боку или спине.

Руководитель группы врачей медицинско-­правовой компании Никита Канушин уточнил, что при заболевании чаще всего пациенты жалуются на боль в почках и кровь при мочеиспускании. При этом болезнь может протекать без каких-либо симптомов.

Иногда первым проявлением заболевания может быть почечная колика. Это состояние, при котором возникает нестерпимый болевой синдром из-за закупорки мочевых путей камнем, что требует неотложной медицинской помощи, — отметил Канушин.

Нефролог Ирина Безгина ранее назвала сильнейшую боль в районе поясницы главным симптомом камней в почках. Она добавила, что к признакам недуга часто присоединяются головокружение, высокая температура (до 40 градусов), потеря сознания, в том числе и от болевого шока.