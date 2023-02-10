Названы опасные последствия самостоятельного приема витаминов Нутрициолог Андрейчук: прием витаминов без назначения врача может привести к передозировке

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Прием витаминов в лечебных дозировках без назначения врача может привести к их переизбытку в организме и создать угрозу для здоровья, рассказала «Москве 24» нутрициолог Ольга Андрейчук. По ее словам, из-за передозировки могут развиться состояния, схожие с интоксикацией, а также увеличить риск развития онкологических заболеваний, мочекаменной болезни и остеопороза.

Из-за переизбытка витаминов в организме могут начаться серьезные нарушения. Например, витамин С в больших количествах способен привести к мочекаменной болезни. Витамин D — к отложению кальция в почках, сердце, сосудах и развитию остеопороза. Витамин А может повысить риск развития онкологических заболеваний, — предупредила Андрейчук.

Употребление профилактических доз витаминов не поможет преодолеть дефицит, поэтому эксперт посоветовала обратиться к специалисту, который назначит анализы и пропишет правильное лечение. По ее словам, врачи подбирают дозировки индивидуально для каждого пациента.

Нутрициолог также предостерегла от использования найденных в интернете протоколов лечения нехватки витаминов. По ее словам, производитель указывает специально профилактическую норму, чтобы избежать передозировок.

Если ее придерживаться, то теоретически вреда не будет, однако и пользы при реально дефицитном состоянии тоже. Дефицит продолжит прогрессировать, а человек — выкидывать деньги на ветер, — пояснила Андрейчук.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что избыток витамина С в организме может спровоцировать аллергическую реакцию, способную проявиться в виде кожных высыпаний или отека Квинке. По ее словам, при передозировке возможны боли и спазмы в животе, диарея, рвота и метеоризм. Также из-за избытка витамина С в почках начинают откладываться камни, добавила специалист.